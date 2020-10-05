«Трактор» сыграет с «Куньлунем» в специальной форме

Челябинский «Трактор» 7 октября проведёт акцию в поддержку детей с ДЦП.
«Первая среда октября традиционно отмечается как Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. В России эта дата приобрела новое значение и привлекла к себе внимание благодаря проекту #Доброшрифт благотворительного фонда «Подарок Ангелу».
Чтобы #Доброшрифт появился, 33 ребенка с ДЦП — подопечные фонда — написали буквы и цифры, из которых профессиональные дизайнеры собрали оригинальный шрифт. В прошлом году #Доброшрифт впервые стал символом заботы о людях с серьёзными двигательными проблемами и привлёк внимание известных российских деятелей культуры, искусства и спорта. В этом году #Доброшрифт поддержат более 400 крупных федеральных компаний.
7 октября хоккейный клуб «Трактор» станет частью большого дела, выйдя на лёд в матче с «Куньлунь Ред Стар» в особенной форме.
Номера игроков, фамилии и логотип на игровых свитерах будут выполнены #Доброшрифтом, на рукава будут нанесены рисунки, присланные юными болельщиками чёрно-белых.
В этот день зрителей ждёт особенное предматчевое шоу, включающее как оригинальные профайлы игроков, так и другие интересные визуальные решения, выполненные в стилистике #Доброшрифта.
Игровые свитера можно будет приобрести на благотворительном аукционе после матча, а все вырученные средства пойдут в помощь подопечным фонда «Подарок Ангелу». Общая цель проекта и клуба — собрать средства на индивидуальные программы реабилитации детей с ДЦП и помощь их семьям», — говорится в сообщении на официальном сайте челябинцев.
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