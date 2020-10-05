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Вайсфельд: лазейки в потолке зарплат? Это иллюзия и заблуждение

Вайсфельд: лазейки в потолке зарплат? Это иллюзия и заблуждение
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о потолке зарплат.

«Потолок зарплат? Чемпионат стал ровнее. Сто процентов. Все думают, что потолок зарплат сразу даст эффект, но я всегда говорю, что потолок зарплат — это только один из механизмов, который необходим, если мы хотим уравнять возможности команд. Думаю, что хороший эффект будет от него не сразу, а года через три, но сейчас он всё равно ощущается.

Кто-то мог найти лазейки? Я убеждён, что это иллюзия и заблуждение людей, которые глубоко не вовлечены в процесс. Лазейки найти практически невозможно. Лига проводит очень строгий финансовой мониторинг. Чисто теоретически если рассуждать: хозяин какой-нибудь команды, допустим, хочет под столом заплатить игроку, обходя контракт. Он должен тогда заплатить свои деньги. Никто так делать не будет. Он может сказать: иди ко мне, у меня зарплата сто рублей, а ему отвечают: я хочу триста. Окей — я тебе двести буду сам доплачивать. Это не работает. Я даже могу привести пример. Когда я работал генеральным менеджером, была ситуация, что мы хотели взять одного игрока, и клуб, в котором он играл сказал: либо двадцать тысяч евро наличными или пятьдесят тысяч по договору. И когда я хозяевам сказал об этом, они даже не задумывались: платим пятьдесят официально.

Почему так? Потому что есть финансовый мониторинг, и никто не хочет неприятностей на свою голову. Поэтому, когда люди говорят про откаты и так далее, это говорят люди, которые вообще не знакомы с этой темой. Они говорят: ЦСКА, «Роснефть», у них куча денег… Только у них, чтобы скрепки канцелярские купить, нужно сто пятьдесят подписей собрать и одобрений получить. А так, у них куча денег, да. Так почти во всех клубах происходит», — приводит слова Вайсфельда пресс-служба московского «Спартака».

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