«Вашингтон» может быть заинтересован в Хенрике Лундквисте

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» может быть заинтересован в услугах 38-летнего голкипера Хенрика Лундквиста, сообщает известный канадский обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман. Ранее клуб из Нью-Йорка выкупил контракт вратаря.

Ожидается, что столичную команду в межсезонье покинет Брэйден Холтби, а основным голкипером станет россиянин Илья Самсонов. В «Вашингтоне» ранее заявляли, что занять место запасного вратаря может 24-летний Витек Ванечек.

Лундквист выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Он имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который он подписал в 2013 году, но в итоге после расторжения получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран коллективом из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.