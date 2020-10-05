Тренер «Ак Барса»: в команду влился ряд молодых игроков – они дадут энергии

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым», который состоится сегодня, 5 октября. Начало встречи — в 19:00.

«Ак Барс» проиграл последние три матча? Надо больше идти на ворота, есть проблемы в позиционной обороне – стараемся их решить. В команду влился ряд молодых игроков – они дадут энергии. Ребята готовы к нашей игре, все команды системы придерживаются одного стиля. Если мы будем работать как надо, то добьёмся положительного результата. Успели ли восстановиться ребята из «Барса»? Это вынужденная мера. У каждого есть шанс, для этого они и тренируются.

Не хватает нескольких защитников? Да, это не плановые перестановки. Мы вынуждены ставить молодых ребят, но в этом ничего страшного – главное, чтобы работала система. Надо с соперниками играть без потерь, там ребята молодые, но мастеровитые, могут исполнить. «Салават Юлаев» хорош в большинстве: неважно, есть иностранцы или нет. Для нас это не будет простая игра.

Чем нынешний «Салават Юлаев» отличается от того, с которым мы играли 17 сентября? Система не поменялась, они играют так же. На себя игру берут другие ребята – Кугрышев, Воробьёв, Ларсен уже появился в составе. Мы будем отталкиваться от своего плана», — приводит слова Горбенко пресс-служба клуба.