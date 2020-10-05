Сидоренко — о «Динамо» Мн: держаться на таком уровне тяжело, спад наступит

Бывший главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко оценил выступление минского на старте сезона в КХЛ. В 11 матчах команда набрала 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конфренции.

«Выступление «Динамо» удивило, наверное, всех. Конечно, есть предпосылки, которые повлияли на этот успешный старт. Нужно похвалить менеджмент клуба, который пригласил достаточно качественных игроков. Появилось больше легионеров — 12 человек. Неплохо поработали по возвращению наших перспективных игроков из-за океана. Симбиоз молодости и опыта даёт хороший эффект. Нужно учитывать, почему легионеры оказались у нас. Это прежде всего потолок зарплат и «ковид».

Держаться на таком уровне тяжело, спад наступит. Нужно умение, чтобы спад был не такой длинный. Два существенных фактора на это могут повлиять. Это уровень мастерства, который позволит сделать спад коротким. И физическое состояние, чтобы команда была на хорошем уровне. Но сейчас надо думать о том, чтобы люди были здоровы. Тот импульс, который сейчас есть, нужно поддержать на том же уровне.

Вудкрофт? У каждого тренера есть, чему поучиться, на что посмотреть. Руководство сделало выводы, и Крэйг сделал выводы. Вы посмотрите на состав: такого большого количества легионеров никогда не было. Ему и общаться гораздо проще, потому что ребята знают английский язык. Это очень важно: 12 иностранцев, плюс ребята из-за океана, которые знают английский. На мой взгляд, в команде сейчас позитивная и хорошая атмосфера. Очень важен такой момент, что вся команда работает на результат. Плюс Крэйг стал погибче в тактическом плане», — приводит слова Сидоренко «Прессбол».