«Аризона» намерена обменять Тейлора Холла до открытия рынка свободных агентов

«Аризона Койотс» намерена обменять нападающего Тейлора Холла в другой клуб до открытия рынка свободных агентов, сообщает обозреватель канадского телеканала TSN Даррен Дрегер в «Твиттере». 9 октября 28-летний канадец получит статус неограниченно свободного агента.

Ранее стало известно, что Холл готов рассматривать предложения о краткосрочном контракте на один-два года. Отмечается, что изначально 28-летний канадец хотел получить долгосрочное соглашение. Однако после консультации с агентами он изменил свои приоритеты.

Прошедший сезон Холл начинал в «Нью-Джерси Дэвилз». В середине декабря 2019 года нападающего обменяли в «Аризону Койотс» на трёх игроков — Кевина Бала, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021. В 65 встречах регулярного сезона НХЛ набрал 52 (16+36) очка. По контракту он зарабатывал $ 6 млн в год.