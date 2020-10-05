«Оттава» подпишет двухлетний контракт с защитником Джошом Брауном
Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» подписал контракт с защитником Джошом Брауном, сообщает журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриоч в своём «твиттере». Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два года. Годовая зарплата игрока составит $ 1,2 млн.
Ранее «Оттава» получила права на Брауна в результате обмена с «Флоридой Пантерз». Взамен «пантеры» получили право выбора в четвёртом раунде драфта 2020 года.
В минувшем сезоне Джош Браун забросил три шайбы и отдал пять результативных передач в 56 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+1» и 39 минутах штрафного времени. В плей-офф Браун провёл два матча, но результативными действиями не отметился.
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«Флорида» обменяла защитника Брауна в «Оттаву»
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