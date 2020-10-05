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Мамин: ЦСКА сейчас в хорошей форме, проблем с московским «Динамо» возникнуть не должно

Мамин: ЦСКА сейчас в хорошей форме, проблем с московским «Динамо» возникнуть не должно
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Максим Мамин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

«Успеем ли восстановить силы и эмоции к дерби? Никаких проблем возникнуть не должно. Мы сейчас в хорошей физической форме, а эмоций после таких побед, как над «Авангардом», всегда становится больше.

Сказывается ли на атмосфере матчей то, что болельщиков на трибуны допускают в ограниченном количестве? Мы чувствуем поддержку даже такого, далеко не максимального числа болельщиков. Но, конечно, хотелось бы, чтобы их на трибунах было больше», — приводит слова Мамина News.ru.

Матч ЦСКА — «Динамо» М состоится завтра, 6 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.

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