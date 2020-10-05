Доус, Зарипов, Яруллин и Викстранд не попали в заявку «Ак Барса» на матч с «Салаватом»

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт первый период, счёт ─ 1:0 в пользу хозяев.
В заявку на матч у казанского клуба не попали Найджел Доус, Данис Зарипов, Микаэль Викстранд, Альберт Яруллин, Кирилл Петров и Адам Рейдеборн. Также стоит отметить, что в состав «Ак Барса» вернулся форвард Александр Хаванов, а форвард Михаил Глухов проводит матч в качестве защитника.
Ранее казанский клуб подтвердил наличие симптомов ОРВИ у нескольких игроков, а также представителей тренерского штаба.
В нынешнем сезоне 35-летний Доус провёл 12 встреч, забросив пять шайб и сделав две результативные передачи. На счету Зарипова 8 (3+5) баллов в 8 матчах. Викстранд принял участие в 12 встречах, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
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