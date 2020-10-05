«Питтсбург» выставил защитника Джека Джонсона на драфт отказов, чтобы выкупить контракт
«Питтсбург Пингвинз» выставил на драфт отказов защитника Джека Джонсона, чтобы выкупить его контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
У 33-летнего Джонсона оставалось три года по контракту с зарплатой $ 3,25 млн. Соглашение было подписано в 2018 году.
В минувшем сезоне защитник принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету три заброшенные шайбы и восемь результативных передач при показателе полезности «-1» и 26 минутах штрафного времени. В плей-офф Джонсон провёл четыре матча и не набрал ни одного очка.
Ранее «Питтсбург» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам — нападающим Понтусу Обергу, Энтони Анджелло, Сэму Лафферти и Сэму Милетичу, а также голкиперу Мэтту Мюррею.
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