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«Питтсбург» выставил защитника Джека Джонсона на драфт отказов, чтобы выкупить контракт

«Питтсбург» выставил защитника Джека Джонсона на драфт отказов, чтобы выкупить контракт
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» выставил на драфт отказов защитника Джека Джонсона, чтобы выкупить его контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У 33-летнего Джонсона оставалось три года по контракту с зарплатой $ 3,25 млн. Соглашение было подписано в 2018 году.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету три заброшенные шайбы и восемь результативных передач при показателе полезности «-1» и 26 минутах штрафного времени. В плей-офф Джонсон провёл четыре матча и не набрал ни одного очка.

Ранее «Питтсбург» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам — нападающим Понтусу Обергу, Энтони Анджелло, Сэму Лафферти и Сэму Милетичу, а также голкиперу Мэтту Мюррею.

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