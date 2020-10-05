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«Хоккей без зрителей»: Марин, Сятери и Каблуков — худшие игроки недели в КХЛ

«Хоккей без зрителей»: Марин, Сятери и Каблуков — худшие игроки недели в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Авторы телеграм-канала «Хоккей без зрителей» составили рейтинг худших игроков недели в КХЛ.

Список возглавил защитник нижегородского «Торпедо» Марк Марин, заработавший показатель полезности «—5» в трёх матчах. На втором месте расположился голкипер «Сибири» Харри Сятери, а тройку худших замкнул форвард «Авангарда» Илья Каблуков.

10. Алексей Марченко («Локомотив») – 3 игры, 0+1, «0», 3 голевые ошибки
9. Патрис Кормье («Ак Барс») – 2 игры, 0+1, «–3», 1 голевая ошибка
8. Тимур Билялов («Ак Барс») – 2 игры, 0 побед, 8 пропущенных шайб
7. Михаил Григорьев («Динамо» М) – 2 игры, 0+0, «–2», 2 голевые ошибки
6. Харри Песонен («Металлург») – 2 игры, 0+0, «–1», 1 голевая ошибка
5. Денис Вихарев («Северсталь») – 2 игры, 1+0, «–5»
4. Никита Пивцакин («Спартак») – 2 игры, 0+0, «–2», 3 голевые ошибки
3. Илья Каблуков («Авангард») – 2 игры, 0+0, «–2», 2 голевые ошибки
2. Харри Сятери («Сибирь») – 2 игры, 1 победа, 10 пропущенных шайб
1. Марк Марин («Торпедо») – 3 игры, 0+0, «–5», 3 голевые ошибки

«Хоккей без зрителей»: Яковлев, Сятери и Игнатович — худшие игроки недели в КХЛ
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