«Чикаго» заинтересован в приобретении голкипера Мюррея у «Питтсбурга»

Голкипером «Питтсбург Пингвинз» Мэттом Мюрреем интересуется «Чикаго Блэкхоукс», информирует обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман. Контракт 26-летнего игрока с зарплатой $ 3,75 млн рассчитан до конца сезона, после чего он станет ограниченно свободным агентом.

Ранее стало известно, что «Пингвинз» намерены обменять Мэтта Мюррея, а не другого вратаря команды — Тристана Джерри. 3 октября клуб подписал новый контракт с 25-летним Джерри. Соглашение рассчитано на 3 года — до конца сезона-2022/2023. Заработная плата вратаря составит $ 3,5 млн в год. Общая сумма сделки — $ 10,5 млн.

Сегодня, 5 октября, «Питтсбург» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам — нападающим Понтусу Обергу, Энтони Анджелло, Сэму Лафферти и Сэму Милетичу, а также Мэтту Мюррею.