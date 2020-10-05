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«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста (2+1). По два очка набрали Станислав Галиев (0+2) и Патрис Кормье (0+2). Единственную шайбу у «Салавата Юлаева» забросил Алексей Пустозёров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, казанский клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с подольским «Витязем», а «Салават Юлаев» на своём льду примет новосибирскую «Сибирь». Обе встречи состоятся 8 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2020, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Да Коста (Галиев, Лямкин) – 04:55' (5x4)   1:1 Пустозёров – 23:51' (5x5)   2:1 Азеведу (Кормье, Глухов) – 42:02' (5x5)   3:1 Галимов (Галиев, Да Коста) – 45:32' (5x4)   4:1 Да Коста (Азеведу, Кормье) – 59:39' (en)
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