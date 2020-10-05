Мама Овечкина написала трогательное письмо сыну в день его дебюта в НХЛ

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, обратилась к сыну с трогательным письмом. Ровно 15 лет назад, 5 октября 2005 года, Александр дебютировал в НХЛ.

«Саша, добрый день!

Прекрасно помню тот день, когда ты дебютировал за «Вашингтон». Честно говоря, атмосфера на стадионе в тот день была никакая. Начался чемпионат, но болельщиков на матче собралось очень мало. Правда, уже после первой игры, в которой ты забил две шайбы, да ещё и расколотил стекло, народу на матчах становилось всё больше и больше.

Если честно, тот матч с «Коламбусом» до сих пор стоит у меня перед глазами. Конечно, трибуны оживились, когда ты начал забивать. Американцы тут же начали скандировать твоё имя. Но всё-таки я была в шоке от того, что на матче собралось так мало зрителей. Да у нас, в России, на хоккей ходило больше народу. Сейчас, конечно, количество человек, которые болеют за «Вашингтон», несравнимо больше. Ты заставил столицу США болеть за «Кэпиталз»!

Помню, как после матча все были довольны и счастливы, что команда приобрела такого успешного игрока. И ты до сих пор радуешь нас всех своей игрой. Ты был очень доволен после матча. Помню, мы пошли в небольшой итальянский ресторанчик, поели. Всё было просто здорово!

Вообще, в день перед твоим дебютным матчем за «Вашингтон» особого волнения у меня не было. Игра есть игра. Мне кажется, мы готовились к тому матчу так же, как и ко всем остальным.

Саша, сегодня хочу пожелать тебе здоровья — это самое главное. Всё зависит от здоровья — и жизнь, и спорт. Если ты, твоя семья и твои близкие будут здоровы, то всё у тебя будет замечательно», — приводит слова Татьяны Овечкиной Sport24.