Максим Третьяк впервые с 2016 года выиграл матч в КХЛ

ХК «Сочи» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу подопечных Александра Андриевского.
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Сочи» Максим Третьяк, отразивший 28 бросков из 30. Это первая победа Максима в КХЛ за четыре года. 15 ноября 2016-го вратарь в составе «Адмирала» обыграл новокузнецкий «Металлург», совершив 21 сейв.
Максим Третьяк – внук президента ФХР Владислава Третьяка. В прошлом сезоне КХЛ на счету Третьяка четыре матча за рижское «Динамо», в которых российский вратарь не одержал ни одной победы, пропуская за встречу 2,75 шайбы и отражая 88,5% броска. В декабре 2019 года контракт с голкипером был расторгнут, после чего Максим вернулся в систему ЦСКА.
Конец сезона 23-летний вратарь провёл в клубе ВХЛ «Звезда». В 11 матчах регулярного чемпионата Третьяк одержал восемь побед при показателе надёжности 1,69 и 92,6% отражённых бросков. В плей-офф в активе голкипера пять выигранных матчей из семи.
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