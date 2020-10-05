М. Третьяк: было приятно смотреть на игру «Сочи», все выложились на сто процентов

Голкипер «Сочи» Максим Третьяк прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:2).

«Спасибо команде за победу. Все сражались от начала до конца, было приятно смотреть на игру. Все выложились на сто процентов, отдали всё. В раздевалке не стыдно смотреть друг другу в глаза. Игра была достаточно тяжёлая. Я как-то говорил, что «Динамо» Рига — неуступчивая команда, при счёте 2:0 нельзя расслабляться. Сопернику спасибо за игру. На самом деле, мне неважно где и когда играть или начинать матч бэкапом. Всегда готовлюсь одинаково», — приводит слова Третьяка пресс-служба лиги.

В этой встрече Третьяк отразил 28 бросков из 30. Это первая победа Максима в КХЛ за четыре года. 15 ноября 2016-го вратарь в составе «Адмирала» обыграл новокузнецкий «Металлург», совершив 21 сейв.