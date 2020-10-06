«Аризона» продлит на год контракт с Ильёй Любушкиным

Клуб НХЛ «Аризона Койотс» продлит на один сезон контракт с 26-летним российским защитником Ильёй Любушкиным, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».

За сезон-2020/2021 Любушкин заработает $ 1 млн.

Напомним, что в КХЛ Илья Любушкин выступал за ярославский «Локомотив». В мае 2018 года он подписал годичный контракт новичка с «Аризоной», а ещё спустя год продлил контракт на сезон на общую сумму в $ 875 тыс.

В завершившемся сезоне-2020/2021 российский защитник провёл за «Аризону» 51 встречу в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 4 (0+4) результативными передачами и заработав показатель полезности «+4». Всего в НХЛ Любушкин отыграл 92 матча, в которых набрал 8 (0+8) очков при коэффициенте полезности «-5».