«Аризона» продлит на год контракт с Ильёй Любушкиным
Клуб НХЛ «Аризона Койотс» продлит на один сезон контракт с 26-летним российским защитником Ильёй Любушкиным, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».
За сезон-2020/2021 Любушкин заработает $ 1 млн.
Напомним, что в КХЛ Илья Любушкин выступал за ярославский «Локомотив». В мае 2018 года он подписал годичный контракт новичка с «Аризоной», а ещё спустя год продлил контракт на сезон на общую сумму в $ 875 тыс.
В завершившемся сезоне-2020/2021 российский защитник провёл за «Аризону» 51 встречу в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 4 (0+4) результативными передачами и заработав показатель полезности «+4». Всего в НХЛ Любушкин отыграл 92 матча, в которых набрал 8 (0+8) очков при коэффициенте полезности «-5».
Защитник «Аризоны» Любушкин: пока не собираюсь возвращаться в КХЛ
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