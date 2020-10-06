«Эдмонтон» заявил о коронавирусе у Макдэвида

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» заявило о том, что нападающий клуба Конор Макдэвид заразился коронавирусом. Заявление опубликовано в «твиттере» «Эдмонтона».

«Сегодня капитан команды Конор Макдэвид сдал анализ на коронавирус, который показал положительный результат. С того момента, как стало об этом известно, он отправился домой на добровольную самоизоляцию. Наши врачи продолжат за ним наблюдать, а сам Конор будет соблюдать медицинский протокол лиги. Он хорошо себя чувствует и испытывает лишь лёгкие симптомы COVID-19», — сказано в заявлении.

23-летний Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» на драфте 2015 году в первом раунде под общим первым номером. Также форвард — чемпион мира 2016 года в составе сборной Канады.