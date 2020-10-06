«Сан-Хосе» подписал двусторонние контракты с Максимом Летуновым и ещё тремя игроками

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» подписал двусторонние контракты с четырьмя игроками, сообщается на сайте CapFriendly.



Среди них – форвард Максим Летунов. 24-летний россиянин получил однолетнее соглашение с зарплатой $ 700 тыс. на уровне НХЛ (в случае игры в АХЛ Максим заработает $ 140 тыс.).

В минувшем сезоне он дебютировал в НХЛ, сыграв три матча в регулярном чемпионате, в которых забил один гол. В АХЛ сыграл 50 матчей и набрал 40 (12+28) очков. Следующий сезон станет для него третьим в системе «Шаркс».

Также клуб подписал соглашения с защитниками Николасом Мелошем (один год, $ 700/100 тыс.), Джейкобом Миддлтоном (два года, $ 725/225 тыс.) и форвардом Джейденом Хальбгеваксом (два года, $ 725/175 тыс.).