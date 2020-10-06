«Вашингтон» — о завершившем карьеру Нисканене: он был ключевым членом чемпионской команды

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый бывшему игроку команды Мэтту Нисканену. Накануне 33-летний защитник объявил о завершении карьеры.
«Вашингтон» хочет поздравить Мэтта Нисканена с успешной карьерой. Мэтт был неотъемлемой частью «Кэпиталз» в течение нескольких лет, был ключевым членом команды в чемпионском сезоне и был любимым членом сообщества «Вашингтона» во время своего пребывания в команде. Желаем ему и его семье всего наилучшего в начинании новой главы», — говорится в официальном заявлении.
У 33-летнего хоккеиста оставался один год действующего контракта с «Филадельфией Флайерз» с зарплатой $ 5,75 млн. За карьеру в НХЛ американец также выступал за «Даллас Старз», «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон». В сезоне-2017/2018 выиграл Кубок Стэнли в составе столичной команды.
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