«Тампа» вскоре начнёт переговоры с Сергачёвым и Чирелли по новым контрактам

«Тампа-Бэй Лайтнинг» вскоре начнёт переговоры с защитником Михаилом Сергачёвым и нападающим Энтони Чирелли о новых контрактах, сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн.

По данным источника, окружение игроков получило от «Тампы» сообщение, что клуб на этой неделе начнёт переговоры. На данный момент оба хоккеиста находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

В сезоне-2019/2020 Сергачёв набрал 34 (10+24) очка в регулярном чемпионате и 10 (3+7) баллов в плей-офф. На счету Чирелли 44 (16+28) очка в регулярке и 9 (3+6) баллов в Кубке Стэнли.

Ранее генеральный менеджер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал, что собирается подписать новые контракты с ограниченно свободными агентами — защитниками Сергачёвым и Эриком Чернаком, а также нападающим Чирелли.