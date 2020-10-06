«Филадельфия» заключила новый контракт с защитником Брауном на общую сумму в $ 3,6 млн

Защитник Джастин Браун продлил контракт с «Филадельфией Флайерз». Американский защитник подписал соглашение на два года, сообщается на официальном сайте клуба. Общая сумма сделки — $ 3,6 млн. Таким образом, кэпхит контракта составляет $ 1,8 млн.

В минувшем сезоне 33-летний Браун набрал 19 (3+16) очков в 62 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он провёл 16 встреч и сделал две результативные передачи. Прошлый сезон стал для Джастина дебютным за «лётчиков», ранее он защищал цвета «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее «Филадельфия» потеряла защитника Мэтта Нисканена. У 33-летнего хоккеиста оставался один год действующего контракта с «Флайерз» с зарплатой $ 5,75 млн, однако обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» принял решение о завершении игровой карьеры.