«Баффало» заключил контракт с Томпсоном на $ 4,2 млн. Он пропустил почти весь сезон

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с форвардом Тейджем Томпсоном.

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на три сезона и является односторонним. Средняя зарплата – $ 1,4 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 4,2 млн.



Минувший сезон Томпсон начал в АХЛ, где набрал 12 (6+6) очков в 16 матчах. В первом же матче за основу «клинков» в ноябре получил травму плеча, из-за которой выбыл до конца сезона.



В сезоне-2018/2019 победитель МЧМ-2017 в составе сборной США набрал 12 (7+5) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Баффало». Также Тейдж является бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года. На ЧМ-2018 он провёл 10 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.