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Генменеджер «Аризоны» прокомментировал продление контракта с Ильёй Любушкиным

Генменеджер «Аризоны» прокомментировал продление контракта с Ильёй Любушкиным
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг прокомментировал продление контрактов с защитниками Ильёй Любушкиным и Кайлом Капобьянко. Российский защитник подписал контракт на один сезон, канадский — на два.

«Мы очень рады, что продлили контракты с Ильёй и Кайлом. Илья — жёсткий защитник. Кайл отлично владеет коньками, он очень техничен. Мы очень довольны, что они будут играть за нас в следующем сезоне», — цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2020/2021 российский защитник провёл за «Аризону» 51 встречу в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 4 (0+4) результативными передачами и заработав показатель полезности «+4». Всего в НХЛ Любушкин отыграл 92 матча, в которых набрал 8 (0+8) очков при коэффициенте полезности «-5».

«Аризона» продлит на год контракт с Ильёй Любушкиным
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