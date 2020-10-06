«Торонто» не собирается менять основного голкипера команды Фредерика Андерсена

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал сообщения о возможном обмене вратаря Фредерика Андерсена.

«На данный момент я жду, что он останется первым номером. Я чуть не сказал «в октябре», но теперь уж когда это случится. Так что по отношению к Фреду я испытываю вот такие чувства. Я знаю, где начались спекуляции и откуда растут ноги, но вместо того, чтобы говорить об этом публично, мы обсудили это лично с Фредом. Так что за последний месяц мы об этом много говорили. Он знает ситуацию из первоисточника», – цитирует Дубаса пресс-служба НХЛ.

31-летний датчанин в квалификации плей-офф отразил 93,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,84. Его контракт с кэпхитом $ 5 млн будет действовать ещё один сезон.