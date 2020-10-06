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Генменеджер «Миннесоты» — об обмене Дубника: нам нужно двигаться в другом направлении

Генменеджер «Миннесоты» — об обмене Дубника: нам нужно двигаться в другом направлении
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился мнением об обмене голкипера Девана Дубника в «Сан-Хосе Шаркс».

«Команда меняется, и этот обмен – часть процесса. Нам нужно двигаться в другом направлении. В последнее время я разговаривал с Деваном. Мы хорошо поговорили. Я думаю, что эта сделка пойдёт на пользу «Миннесоте». Мы неплохо поработали, у нас есть место под потолком зарплат и возможность проявить гибкость.

Что касается поиска нового вратаря, то мы собираемся заняться этим вопросом как можно скорее. До открытия рынка свободных агентов осталось несколько дней. Мы изучаем ситуацию, рассматриваем все варианты, делаем домашнюю работу. Вратарь – очень важная фигура в команде, и мы хотим усилить эту позицию.

Я открыт для любых предложений. На мой взгляд, вариантов много. Посмотрим, что случится в ближайшие несколько дней», – цитирует Герина пресс-служба НХЛ.

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