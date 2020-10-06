Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Суини: «Бостон» рассчитывает на Раска, он занял второе место в голосовании на «Везину»

Суини: «Бостон» рассчитывает на Раска, он занял второе место в голосовании на «Везину»
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал будущее голкипера Туукки Раска. Ранее сообщалось, что «мишки» могут обменять финского вратаря. Контракт Раска с зарплатой $ 7 млн в год рассчитан до конца сезона-2020/2021.

«Наши сотрудники находятся в контакте с Тууккой. Как я говорил раньше, мы рассчитываем на него в будущем. Потому что, насколько мне известно, он занял второе место в голосовании на «Везина Трофи», и мы должны быть рады состоянию вратарской линии», – цитирует Суини пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне голкипер одержал 26 побед в 41 матче, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,12. Раск отказался от участия в плей-офф НХЛ в преддверии третьего матча 1/8 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

Раск бросил «Бостон» в плей-офф. Что случилось с одним из лучших вратарей мира?
Конфликт с Маршаном, психологическая усталость и желание быть со своими детьми. Кажется, что звёздному голкиперу просто надоел хоккей.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020