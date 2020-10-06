Суини: «Бостон» рассчитывает на Раска, он занял второе место в голосовании на «Везину»

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал будущее голкипера Туукки Раска. Ранее сообщалось, что «мишки» могут обменять финского вратаря. Контракт Раска с зарплатой $ 7 млн в год рассчитан до конца сезона-2020/2021.
«Наши сотрудники находятся в контакте с Тууккой. Как я говорил раньше, мы рассчитываем на него в будущем. Потому что, насколько мне известно, он занял второе место в голосовании на «Везина Трофи», и мы должны быть рады состоянию вратарской линии», – цитирует Суини пресс-служба НХЛ.
В минувшем сезоне голкипер одержал 26 побед в 41 матче, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,12. Раск отказался от участия в плей-офф НХЛ в преддверии третьего матча 1/8 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».
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