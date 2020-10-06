Генменеджер «Баффало»: хочу внести ясность. Мы не собираемся менять Айкела
Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс прокомментировал информацию, что клуб может рассмотреть возможность обмена капитана Джека Айкела.
«Я совершенно не сомневаюсь в желании Джека остаться здесь. Мы не собираемся его менять. Я хочу внести ясность. Звонки по поводу игроков происходят каждый день. Моя работа – выслушивать. Мы не собираемся менять Айкела. Люди звонят, мы говорим с ними, вот и всё», – цитирует Адамса пресс-служба НХЛ.
Сообщалось, что несколько команд, включая «Нью-Йорк Рейнджерс», интересовались им. При этом игрок якобы сам попросил новое руководство о сделке. Ранее хоккейный агент Петер Фиш, представляющий интересы Айкела, опроверг слухи, что его клиент потребовал обмен из американского клуба.
Агент Джека Айкела опроверг слухи, что его клиент потребовал обмен из «Баффало»
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