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Бабенко: Брюквин не поможет «Динамо» в ближайших матчах. Определённо, это потеря для нас

Бабенко: Брюквин не поможет «Динамо» в ближайших матчах. Определённо, это потеря для нас
Хоккей / КХЛ 0

Старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА и рассказал о состоянии Владимира Брюквина.

«Всегда интересно играть с лидерами, тем более это дерби. Думаю, что ничего нового о ЦСКА я не расскажу. «Армейцы» — дисциплинированная и системная команда. Нам важно сыграть четко по заданию и нейтрализовать сильные стороны соперника. Что касается Вовы Брюквина, то, к сожалению, в ближайших играх он нам не поможет. Определённо, это потеря для нас», — цитирует Бабенко пресс-служба московского клуба.

Также отмечается, что Брюквин внесён в списки травмированных. Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем». Алексей Торопченко, который нанес травму Брюквину, был дисквалифицирован спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ на три матча и подвергнут денежному штрафу.

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