Генменеджер «Оттавы» — о предстоящем драфте НХЛ: нам достанется Байфилд или Штюцле

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион рассказал, на кого команда потратит третий выбор на драфте НХЛ 2020 года.
«Мы думаем, что нам достанется Байфилд или Штюцле, чему мы и наши болельщики должны быть рады. Мы считаем, что оба могут играть в НХЛ уже в следующем сезоне. Они будут новичками, так что ожидания должны быть умеренными. Но в то же время это две потенциальные суперзвезды.
Посмотрим, что сделает «Лос-Анджелес». Мы знаем, что получим хорошего игрока, за которым нашим болельщикам будет очень интересно наблюдать. Это два разных игрока. Байфилд благодаря мощи чуть лучше играет в атаке. Штюцле больше полагается на скорость. Но это два невероятно одарённых игрока, которые будут находиться на первых ролях в НХЛ», – цитирует Дориона пресс-служба НХЛ.
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