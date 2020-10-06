Хедберг: мне почти стыдно, что я жил в США. Трамп похож на диктаторов из России и Кореи

Известный в прошлом шведский голкипер Юхан Хедберг выступил против действующего президента США Дональда Трампа. Вратарь, которому дали прозвище Лось, завершил карьеру в 2014 году, 14 сезонов отыграл в НХЛ за американские команды и один — за канадский «Ванкувер Кэнакс».
«Я прожил в США два десятка лет. Никогда не видел страну такой поляризованной, такой настроенной друг против друга, как сейчас. Мне почти стыдно, что я там жил. Сейчас там и страшно, и скучно. Президент просто безумен, настоящий нарцисс. Барак Обама был совсем другим человеком. Трампа можно сравнить с диктаторами, которые управляют Россией и Северной Кореей.
Я был как раз тем человеком, у которого есть все привилегии, — белый мужчина средних лет, который ведёт хорошую жизнь, проживает в благополучном районе, имеет хороший автомобиль. Но идеологически я против. Особенно остро это стало ощущаться нынешней весной, когда начались выступления Black Lives Matter.
У нас хороший район, но в других местах были серьёзные беспорядки. А когда высокопоставленный политик говорит, что можно посылать в плохие районы национальную гвардию и дистанцироваться от насилия со стороны полиции, то это очень плохо», — сказал Хедберг в подкасте Hockey Plus.
Хедберг жил в США с 1997 по 2020 год, а нынешней весной вернулся на родину и стал главным тренером клуба «Мора», выступающего во второй шведской лиге. Ранее против Трампа выступил швейцарский защитник «Нэшвилла» Роман Йози.
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