Швейцарский «Цуг» со счётом 25:1 разгромил соперника по Кубку страны и установил рекорд

В минувшие выходные в Швейцарии прошли матчи первого раунда Кубка страны, и в одной из встреч был зафиксирован удивительный счёт. «Цуг» установил новый рекорд Швейцарии по количеству голов, разгромив любительскую команду из поселения Рарон со счётом 25:1.
«За две минуты они трижды нам забили. «Цуг» очень серьёзно отнёсся к игре, о недооценке не было и речи. Меня впечатлили их ноги. Они такого же размера, что и наши, но весят, наверное, на 20 кг больше, потому что там сплошные мускулы. В эпизоде с третьим голом я изо всех сил толкал нападающего «Цуга» на нашем пятачке, но не сдвинул его ни на дюйм. Думаю, хорошо, что они играли всерьёз. Было бы жаль, если бы они только развлекались», — сказал защитник «Рарона» Александр Фелле в интервью Le Matin.
До этого рекордом крупной победы был выигрыш «Клотена» над «Рейнталем» со счётом 13:0, который был зафиксирован два года назад. Хоккейный клуб «Рарон» играет во второй швейцарской лиге. В деревне Рарон живут около 2000 жителей, 700 из которых присутствовали на матче.
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