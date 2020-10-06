Капитан «Спартака» Никонцев не поможет команде в ближайшей серии матчей
Капитан «Спартака» Анатолий Никонцев не примет участие в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом», который состоится в Хельсинки 6 октября. Начало встречи — в 18:30 мск.
Как сообщает пресс-служба москвичей в «Твиттере», нападающий получил повреждение в прошлой игре с ЦСКА (4:5), которая состоялась 1 октября. Отмечается, что нападающий также пропустит матчи ближайшей домашней серии красно-белых с «Локомотивом» (8 октября), Куньлунь Ред Стар» (12 октября) и «Барысом» (14 октября).
В нынешнем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности "-2" и шести минутах штрафного времени.
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