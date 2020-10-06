Михайлов: Андронову и партнёрам по силам закрыть любую тройку, включая звено Шипачёва

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и московским «Динамо».

«Тренерский штаб ЦСКА стремится играть не от соперника, а от своих возможностей. Делается ставка на системную игру всеми звеньями, чтобы именно противник подстраивался под нас. На мой взгляд, это правильная философия.

Но, предположу, что в случае с «Динамо» будет сделано исключение. Наверное, по звену Шипачёва кому-то придётся работать дополнительно, возможны какие-то индивидуальные задания. Кому придётся работать? Это решит тренерский штаб ЦСКА. Но, например, тому же Андронову и его партнёрам по силам закрыть любую тройку в Лиге, включая шипачёвскую.

Уже говорил о том, что ЦСКА для меня — всегда фаворит. Но в то же время все прекрасно понимают, что с нынешним «Динамо» шутки плохи, бело-голубые идут по восходящей. Жду очень интересной игры, тем более что команды не похожи друг на друга, показывают разный хоккей», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.ru.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 6 октября, в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск.