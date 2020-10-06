Михайлов: Андронову и партнёрам по силам закрыть любую тройку, включая звено Шипачёва

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и московским «Динамо».
«Тренерский штаб ЦСКА стремится играть не от соперника, а от своих возможностей. Делается ставка на системную игру всеми звеньями, чтобы именно противник подстраивался под нас. На мой взгляд, это правильная философия.
Но, предположу, что в случае с «Динамо» будет сделано исключение. Наверное, по звену Шипачёва кому-то придётся работать дополнительно, возможны какие-то индивидуальные задания. Кому придётся работать? Это решит тренерский штаб ЦСКА. Но, например, тому же Андронову и его партнёрам по силам закрыть любую тройку в Лиге, включая шипачёвскую.
Уже говорил о том, что ЦСКА для меня — всегда фаворит. Но в то же время все прекрасно понимают, что с нынешним «Динамо» шутки плохи, бело-голубые идут по восходящей. Жду очень интересной игры, тем более что команды не похожи друг на друга, показывают разный хоккей», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.ru.
Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 6 октября, в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск.
- 6 октября 2020
-
17:44
-
17:31
-
16:58
-
16:42
-
16:21
-
15:45
-
15:10
-
14:31
-
14:12
-
13:49
-
13:24
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:46
-
11:25
-
11:02
-
10:45
-
10:20
-
10:01
-
09:55
-
09:31
-
09:16
-
09:05
-
08:51
-
08:36
-
08:16
-
08:11
-
08:00
-
07:26
-
06:36
-
04:40
-
00:09
- 5 октября 2020
-
23:56
-
23:52