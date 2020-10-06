«Сибирь» дома в серии буллитов проиграла «Северстали»
Череповецкая «Северсталь» обыграла «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.
Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Северстали» Егор Морозов. Дубль в составе победителей оформил Александр Петунин. Шайбы у хозяев забросили Евгений Чесалин и Александр Шаров.
Таким образом, череповецкий клуб прервал серию из двух поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» в Хабаровске — с «Амуром». Обе встречи состоятся 8 октября.
- 6 октября 2020
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