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«Сибирь» дома в серии буллитов проиграла «Северстали»

«Сибирь» дома в серии буллитов проиграла «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» обыграла «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Северстали» Егор Морозов. Дубль в составе победителей оформил Александр Петунин. Шайбы у хозяев забросили Евгений Чесалин и Александр Шаров.

Таким образом, череповецкий клуб прервал серию из двух поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» в Хабаровске — с «Амуром». Обе встречи состоятся 8 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2020, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Петунин (Лалонд) – 10:10' (5x5)   1:1 Чесалин – 30:32' (5x5)   2:1 Шаров (Морозов, Миловзоров) – 31:57' (5x5)   2:2 Петунин (Кодола) – 47:07' (4x4)   2:3 Кодола – 65:00' (ПБ)
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