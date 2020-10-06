Разин: то, что «Сибирь» была пассивна, — это заслуга «Северстали»

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победный выездной матч в Новосибирске с «Сибирью» (3:2 Б).
«В Новосибирске всегда играть тяжело, зрители гонят команду вперёд. Каждая игра на вес золота, любые два очка даются с огромным трудом. Сейчас ещё рано смотреть на турнирную таблицу. Там всё плотно. Выиграл — поднялся, проиграл — опустился, поэтому надо просто настраиваться на каждую игру.
Удивлён ли я тому, что «Сибирь» так пассивно начала матч? Меня больше порадовало наше движение. Я думаю, что это наша заслуга, что «Сибирь» была пассивна. Что с Подъяпольским? У него травма, не коронавирус. По срокам сказать трудно, их нет, потому что это старая, усугубившаяся травма», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 6 октября 2020
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