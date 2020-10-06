Заварухин: «Сибирь» бездарно сыграла в большинстве

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3 Б).

«Тяжёлое начало получилось, особенно первый период. Мы проигрывали много стыков, где-то соперник был побыстрее. Потом забили хорошие голы и, ведя в счёте 2-1, имели хорошие шансы, играя «5 на 3». Могли решить исход матча, но бездарно сыграли в большинстве. Пропустили второй гол на контратаке, хотя предупреждали, что соперник хорошо играет на контратаках — это непозволительно. На сегодняшний день самое главное — это игровая дисциплина. Потеряли сегодня трёх легионеров. О’Делла сразу увезли на МРТ, завтра узнаем, что с ним.

Поощряю ли я, что Коротков попытался реализовать выход «1 в 0» финтом и сыграть креативно? Я поощряю, когда забивают гол. Всё зависит от мастерства. Здесь нужно было бросать или обыгрывать вратаря по-другому. У Никиты была большая скорость, и на ней тяжело сделать этот приём», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.