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Санников — об удалении Руохомаа за бросок предмета на лёд: он подвёл команду

Санников — об удалении Руохомаа за бросок предмета на лёд: он подвёл команду
Хоккей / КХЛ 0

Капитан новосибирской «Сибири» Степан Санников прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с «Северсталью» (2:3 Б).

«Первый период начали не очень, в первом периоде уступали «Северстали», во втором переломили, забили хорошие голы. В третьем периоде надо было реализовывать пять на три, но игру сломало удаление.

Руохомаа подвёл команду сегодня. Я видел в своей карьере случаи, когда люди и бутылки на лёд бросали, и водой поливали. Считаю, что надо сдерживаться, такие эмоции не нужны. Разница в счёте была небольшой. В конце игры у нас не так много хоккеистов осталось», — передаёт слова Санникова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» в Хабаровске — с «Амуром». Обе встречи состоятся 8 октября.

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