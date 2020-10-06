Лишка: гол Чесалина мог стать ключевым моментом матча, но мы сыграли в командный хоккей

Нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал выездную победу своей команды в Новосибирске над «Сибирью» (3:2 Б).

«Считаю, мы сегодня сыграли хорошо. Было много моментов, которые мы не использовали. Во втором периоде «Сибирь» забила дважды. Мы были в плохой ситуации, но были готовы биться до финальной сирены. Верили в то, что можем выиграть этот матч.

Гол Чесалина мог стать ключевым моментом матча? Да, мы были в большинстве, и неудачный пас был перехвачен. Соперник забил, но мы играли в хороший, командный хоккей и смогли выправить ситуацию. Что касается буллитов, то мы постоянно их отрабатываем на тренировках. С «Витязем» серию проиграли, сегодня удача была на нашей стороне», — передаёт слова Лишки корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.