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Лишка: гол Чесалина мог стать ключевым моментом матча, но мы сыграли в командный хоккей

Лишка: гол Чесалина мог стать ключевым моментом матча, но мы сыграли в командный хоккей
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал выездную победу своей команды в Новосибирске над «Сибирью» (3:2 Б).

«Считаю, мы сегодня сыграли хорошо. Было много моментов, которые мы не использовали. Во втором периоде «Сибирь» забила дважды. Мы были в плохой ситуации, но были готовы биться до финальной сирены. Верили в то, что можем выиграть этот матч.

Гол Чесалина мог стать ключевым моментом матча? Да, мы были в большинстве, и неудачный пас был перехвачен. Соперник забил, но мы играли в хороший, командный хоккей и смогли выправить ситуацию. Что касается буллитов, то мы постоянно их отрабатываем на тренировках. С «Витязем» серию проиграли, сегодня удача была на нашей стороне», — передаёт слова Лишки корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» дома в серии буллитов проиграла «Северстали»
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