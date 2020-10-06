Кудако — о матче с «Сибирью»: сегодня счёт должен быть более результативным

Защитник «Северстали» Вадим Кудако подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:2 Б).

«Можно сказать, что сегодня была равная игра с обилием моментом с той и с другой стороны. Счёт должен был быть более результативным, но главное — это победа. То, что «Северсталь» в первом периоде «перебегала» «Сибирь» — это совокупность факторов. Где-то пауза после предыдущей игры помогла нам, где-то соперник нам позволил так сыграть.

Провал во втором периоде? Отчасти это потеря концентрации, где-то расслабились, соперник начал двигаться более активно и агрессивно. Мы оказались к этому не готовы и поэтому пропустили две шайбы. Потом собрались и старались уже вести игру сами.

Обращаем ли внимание на таблицу? Я думаю, что все обращают внимание на таблицу. Настрой на игру не зависит от таблицы — мы выходим только побеждать», — передаёт слова Кудако корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.