СКА обменял форварда Василия Глотова в «Сочи»

ХК «Сочи» и СКА произвели обмен, сообщает официальный сайт клуба из Краснодарского края. В результате сделки нападающий Василий Глотов отправился в Сочи, а систему СКА пополнил форвард Степан Старков.

В нынешнем сезоне 23-летний Глотов провёл за СКА два матча в регулярном чемпионате КХЛ, но результативными действиями не отметился. В сезоне-2019/2020 он провёл 11 игр в составе «армейцев» и набрал 3 (2+1) очка.

В минувшем сезоне КХЛ Старков провёл в составе «Сочи» 51 матч, забросил 4 шайбы и отдал 3 результативные передачи. Всего в КХЛ форвард провёл 115 матчей, набрав в них 14 (8+6 очков). В сезоне-2020/2021 форвард выступал за команду ВХЛ «Ижсталь».