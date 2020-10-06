Знарок — о 1:7 с «Йокеритом»: тяжёлое поражение, «Спартак» понаделал много ошибок

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:7).

«Тяжёлое поражение, много ошибок понаделали, забивать надо, если есть моменты. Три выхода в ноль, можно было зацепиться за счёт, ещё и большинство не забили.

Отправим ли кого-то из игроков в фарм-клуб? Никогда не говорю про хоккеистов, будем думать, что делать. Ситуация у нас непростая. У «Йокерита» хорошая команда, мастеровитая. Если бы мы держались за счёт и использовали моменты, то всё могло получиться иначе. Увы, сложилась так игра.

Когда наберём форму? Всё идёт волнами, очень много пропускаем. И с «Динамо», и с ЦСКА мы неплохо играли в нападении. Думаю, потихонечку форма возвращается, но опять пошли травмы. Два человека сегодня не играли, у Йори (форвард Йори Лехтеря. — Прим. «Чемпионата») проблемы со спиной, не было до конца понятно, будет ли он играть. Психологически нам надо подтянуться. Мы каждый день работаем над обороной, всё объясняем, смотрим видео», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.