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ЦСКА одержал шестую победу кряду, переиграв московское «Динамо»

ЦСКА одержал шестую победу кряду, переиграв московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шайбы в составе победителей забросили Михаил Науменков и Николай Голдобин. Второй шатаут в сезоне оформил вратарь ЦСКА Александр Шарыченков, который совершил 28 сейвов. Голкипер гостей Иван Бочаров отразил 29 бросков из 31.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для «армейцев» эта победа стала шестой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Динамо» — в Ярославле с «Локомотивом». Обе встречи состоятся 10 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Науменков (Попов, Светлаков) – 25:03' (5x5)   2:0 Голдобин (Лайпсик) – 46:24' (5x5)
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