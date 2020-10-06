ЦСКА одержал шестую победу кряду, переиграв московское «Динамо»

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шайбы в составе победителей забросили Михаил Науменков и Николай Голдобин. Второй шатаут в сезоне оформил вратарь ЦСКА Александр Шарыченков, который совершил 28 сейвов. Голкипер гостей Иван Бочаров отразил 29 бросков из 31.

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Для «армейцев» эта победа стала шестой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Динамо» — в Ярославле с «Локомотивом». Обе встречи состоятся 10 октября.