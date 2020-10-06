Крикунов: во втором звене «Динамо» перепробовали все варианты – пока ничего

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:2).
«Нахватали много удалений, допустили одну ошибку, пропустили гол. Потом пытались что-то исправить, но ничего не забили ни в большинстве, ни в равных составах. Сложно выиграть, когда играешь без голов.
ЦСКА – сильная команда, которая переиграла нас сегодня в контратаке. Они перехватили шайбу, быстро убежали вперёд и забили. Мы предупреждали игроков об этом, но два таких гола получили. Молодой защитник сделал одно неправильное движение – сразу контратака – и гол.
Во втором звене все варианты перепробовали – и Алексеева, и Кагарлицкого – пока ничего. Насколько терпелив к результативности Кагарлицкого? Терпим, как видите», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 6 октября 2020
-
22:09
-
22:01
-
21:44
-
21:42
-
21:20
-
20:56
-
20:41
-
20:30
-
19:45
-
19:29
-
19:15
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:44
-
18:15
-
17:44
-
17:31
-
16:58
-
16:42
-
16:21
-
15:45
-
15:10
-
14:31
-
14:12
-
13:49
-
13:24
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:46
-
11:25
-
11:02
-
10:45
-
10:20