Крикунов: во втором звене «Динамо» перепробовали все варианты – пока ничего

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:2).

«Нахватали много удалений, допустили одну ошибку, пропустили гол. Потом пытались что-то исправить, но ничего не забили ни в большинстве, ни в равных составах. Сложно выиграть, когда играешь без голов.

ЦСКА – сильная команда, которая переиграла нас сегодня в контратаке. Они перехватили шайбу, быстро убежали вперёд и забили. Мы предупреждали игроков об этом, но два таких гола получили. Молодой защитник сделал одно неправильное движение – сразу контратака – и гол.

Во втором звене все варианты перепробовали – и Алексеева, и Кагарлицкого – пока ничего. Насколько терпелив к результативности Кагарлицкого? Терпим, как видите», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.