Никитин: старание и командная работа принесли ЦСКА результат в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:0).

«Может быть, ЦСКА не хватало эмоций после ряда тяжёлых матчей, но старание и командная работа принесли нам сегодня результат. Не смотрел ещё моменты с удалениями, а с игры сложно оценивать. Посмотрим, разберёмся. Естественно, при выигрышной игре давать такие шансы бригаде большинства «Динамо» — глупость. Такие нюансы могут всё решить.

В спорте всё решает здесь и сегодня. Что было раньше, никому не интересно. Думаю, Шарыченков здорово воспользовался своим шансом, который предоставила ему судьба. Но впереди длинный чемпионат, а мастера отличает стабильность. Юханссон поедет с нами в поездку, но точно играть не будет», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.