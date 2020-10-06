«Монреаль» обменял Макса Доми в «Коламбус» на Джоша Андерсона

«Монреаль Канадиенс» обменял ограниченно свободного агента нападающего Макса Доми в «Коламбус Блю Джекетс», сообщает официальный сайт канадского клуба. В обратном направлении проследовал форвард Джош Андерсон. Кроме того, «Блю Джекетс» получил выбор в третьем раунде драфта-2020.

В минувшем регулярном чемпионате 25-летний Макс Доми принял участие в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ, забросив 17 шайб и отдав 27 результативных передач при показателе полезности "-3" и 35 минутах штрафного времени. В десяти матчах плей-офф Макс набрал 3 (0+3) очка при полезности "-2" и 8 минутах штрафа.

На счету 26-летнего Андерсона 4 (1+3) очка в 26 матчах регулярного чемпионата и участие в одном матче плей-офф.