Группа поддержки надела защитные маски, Кемпе показал пышную шевелюру. Фото победы ЦСКА

Вчера, 6 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.



Шайбы в составе победителей забросили Михаил Науменков и Николай Голдобин. Второй шат- аут в сезоне оформил вратарь ЦСКА Александр Шарыченков, который совершил 28 сейвов. Голкипер гостей Иван Бочаров отразил 29 бросков из 31.

ЦСКА одержал 6-ю победу подряд и с 23 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» на четвёртом месте — 15 очков. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Динамо» — в Ярославле с «Локомотивом». Обе встречи состоятся 10 октября.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.