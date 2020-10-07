Защитник «Вашингтона» Кемпны выбыл на 6-8 месяцев из-за травмы на тренировке
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны пропустит 6-8 месяцев из-за травмы, сообщается в «твиттере» CapitalsPR.
Игрок получил повреждение во время тренировки в Чехии. Сообщается, что защитник перенёс успешную операцию по восстановлению ахиллова сухожилия.
В сезоне-2019/2020 Кемпны провёл за «Вашингтон» 58 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 15 результативных передач. Коэффициент полезности игрока составил "+19". Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге на его счету 232 матча, в которых он набрал 61 (14+47) очко.
Кемпны — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», ранее в НХЛ играл за «Чикаго Блэкхоукс». В активе защитника — один сезон в «Авангарде».
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