Защитник «Вашингтона» Кемпны выбыл на 6-8 месяцев из-за травмы на тренировке

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны пропустит 6-8 месяцев из-за травмы, сообщается в «твиттере» CapitalsPR.

Игрок получил повреждение во время тренировки в Чехии. Сообщается, что защитник перенёс успешную операцию по восстановлению ахиллова сухожилия.

В сезоне-2019/2020 Кемпны провёл за «Вашингтон» 58 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 15 результативных передач. Коэффициент полезности игрока составил "+19". Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге на его счету 232 матча, в которых он набрал 61 (14+47) очко.

Кемпны — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», ранее в НХЛ играл за «Чикаго Блэкхоукс». В активе защитника — один сезон в «Авангарде».