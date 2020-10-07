«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги, который проходит в дистанционном режиме. Одно из главных сооружений Нью-Йорка 103-этажный небоскрёб «Эмпайр-стейт-билдинг» окрасили в цвета «Рейнджерс» в честь выбора Лафренье на драфте НХЛ.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Rangers on MSG.
18-летний Лафренье провёл два последних сезона в команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) «Римуски». В сезоне-2019/2020 канадец набрал 112 (35+77) очков в 52 матчах. Воспитанниками этого же клуба являются победитель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Венсан Лекавалье и трёхкратный обладатель главного трофея НХЛ Сидни Кросби из «Питтсбурга». Оба хоккеиста были выбраны на драфте под первыми номерами.
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