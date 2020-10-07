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Ярослав Аскаров выбран «Нэшвиллом» под 11-м номером на драфте 2020 года

Ярослав Аскаров выбран «Нэшвиллом» под 11-м номером на драфте 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги.

Всего в КХЛ Аскаров принял участие в 4 матчах, выиграв 3 из них. Он пропустил 3 шайбы и отразил 99 бросков.

Отметим, Аскаров побил рекорд голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского для российских вратарей. В 2012 году «Тампа» задрафтовала Андрея под 19-м номером.

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Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги.

После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он проходит в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября.

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